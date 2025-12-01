أسعار الأبقار ترتفع إلى مستويات قياسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا للبيانات الصادرة عن ديوان تربية الماشية والمراعي، سجّلت الأسعار المتوسطة للأبقار في الشمال والساحل والجنوب والوسط مستويات قياسية غير مسبوقة.

في الشمال، ارتفع السعر المتوسط للبقرة بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025 بنسبة 26,5%، من 8700 دينار إلى 11 ألف دينار.

وفي الساحل، ارتفع هذا السعر المتوسط من 8800 دينار إلى 11 ألف دينار، أي بزيادة قدرها 25%.

أما في ولايات الوسط والجنوب، فقد ارتفع السعر المتوسط للبقرة بنسبة 28,5%، منتقلاً من 7000 دينار في أكتوبر 2024 إلى 9000 دينار في أكتوبر 2025.

وتُظهر تطورات الأسعار المتوسطة للعجول زيادة بنسبة 16% في الساحل و12% في الشمال. وفي أكتوبر 2025، بلغ سعر العجلة 9500 دينار في كلٍّ من الساحل والشمال.

وتُعزى الزيادة المسجلة في أسعار الأبقار أساسًا إلى تقلّص القطيع البقري في تونس، الذي سجّل انخفاضًا بنحو 20%.

وتضمّ المنظومة نحو 112 ألف مربٍّ يواجهون عدّة صعوبات، أبرزها تراجع حجم القطيع وتدهور الموارد العلفية والمراعي خلال العقد الأخير.

