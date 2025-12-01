أسعار الذهب تستقر عند القمة… والفضة تحطّم الأرقام القياسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، وسط موجة مبكرة من تجنّب المخاطرة في الأسواق العالمية. ويتركز اهتمام المستثمرين حالياً على احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية لاحقاً هذا الشهر، في وقت سجّلت فيه الفضة مستوى قياسياً جديداً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4235.59 دولاراً للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4269.40 دولاراً للأوقية.

وسجّلت الفضة ارتفاعاً بنسبة 1.1% إلى 56.99 دولاراً للأوقية، بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 57.86 دولاراً.

تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تدعم توقعات خفض الفائدة

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، ما جعل الذهب — المسعّر بالدولار — أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وعزّزت التصريحات الأخيرة التي تميل نحو تيسير السياسة النقدية لكلٍّ من كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وجون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى جانب البيانات الاقتصادية الضعيفة، التوقعات بأن المجلس قد يقدم على خفض الفائدة في ديسمبر.

وبحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME، تقدّر الأسواق حالياً احتمال خفض الفائدة هذا الشهر بنحو 87%.

المعادن النفيسة الأخرى تواصل المكاسب

تترقّب الأسواق صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بحثاً عن مزيد من الإشارات حول مسار السياسة النقدية.

ويستفيد الذهب، الذي لا يدرّ عائداً، عادةً عندما تنخفض تكاليف الاقتراض. وشهدت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات مماثلة، إذ صعد البلاتين 1.3% ليصل إلى 1694.18 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1471.94 دولاراً.

