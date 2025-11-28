أسعار الذهب: نحو رابع شهر على التوالي من المكاسب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يُعدّ الذهب أحد أكثر الأصول طلبًا، وغالبًا ما يُستخدم سعره كمؤشر اقتصادي مهم. ويمكن أن يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل، من بينها الطلب العالمي، وتقلبات أسعار العملات، وأسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية. ولهذا يُنظر إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي، ويُشار إليه في هذه الحالة بمصطلح “الذهب كمعيار”.

وتستعد أسعار الذهب لتسجيل رابع شهر على التوالي من المكاسب خلال نوفمبر 2025. وقد شهدت الأسعار ارتفاعًا مع افتتاح التداولات، يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، مدعومة بتزايد توقعات المستثمرين بشأن احتمال اتخاذ الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قرارًا بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر، تسليم ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 4.221,30 دولارًا للأوقية.

وفي السياق ذاته، صعدت الأسعار الفورية للذهب بنسبة 0.6%، مسجّلة مستوى قياسيًا جديدًا هو الأعلى منذ منتصف نوفمبر، عند 4.182,83 دولارًا للأوقية، وفق البيانات التي ترصدها منصة Energy Platform المتخصصة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



