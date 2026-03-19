أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بـ 35%

قفزت أسعار الغاز الطّبيعي في أوروبا بشكل حادّ بعد تصعيد الهجمات الإيرانية على منشآت الطّاقة في الخليج، ما أدّى إلى أضرار واسعة في أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وارتفعت العقود القياسية الأوروبية بنسبة وصلت إلى 35 % خلال تعاملات، الخميس، بعدما أعلنت شركة قطر للطاقة تعرّض منشأة رأس لفان لأضرار “جسيمة” جراء سلسلة هجمات، تسببت أيضاً في اندلاع حرائق كبيرة.

وارتفعت أسعار عقد “تي تي إف” الهولندي للغاز الطّبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 74 أورو قبل أن تتراجع قليلا.

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

386
أخر الأخبار

في الأسبوع الأخير لشهر رمضان: أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

346
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي يدعو إلى تأمين استمرارّية عملّيات الّسحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال عيد الاستقلال وعيد الفطر
315
الأخبار

النفطي يستقبل سفراء الدول الأعضاء في مجلس تعاون دول الخليج العربي المعتمدين بتونس
284
الأخبار

كيف نجا مجتبى خامنئي من الصواريخ… الرجل الذي لم يكن يُفترض أن يصبح مرشدًا أعلى
260
أخر الأخبار

صفاقس : فوج شيخ روحه للكشافة التونسية يوزع 400 وجبة إفطار يوميًا
257
اقتصاد وأعمال

تونس: قطاع الإسمنت يوفر 4000 موطن شغل
246
الأخبار

إيران تؤكد مقتل مقتل علي لاريجاني
244
الأخبار

اغتيال القادة الإيرانيين: من هم أبرز الشخصيات التي استهدفتها إسرائيل؟
239
أخر الأخبار

دوري أبطال أوروبا: نتائج الدور الأول من الـ16، وجدول مباريات ربع النهائي
231
الأخبار

الليلة : دول عربية وإسلامية تتحرى هلال شهر شوال لتحديد عيد الفطر

