أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بـ 35%

قفزت أسعار الغاز الطّبيعي في أوروبا بشكل حادّ بعد تصعيد الهجمات الإيرانية على منشآت الطّاقة في الخليج، ما أدّى إلى أضرار واسعة في أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وارتفعت العقود القياسية الأوروبية بنسبة وصلت إلى 35 % خلال تعاملات، الخميس، بعدما أعلنت شركة قطر للطاقة تعرّض منشأة رأس لفان لأضرار “جسيمة” جراء سلسلة هجمات، تسببت أيضاً في اندلاع حرائق كبيرة.

وارتفعت أسعار عقد “تي تي إف” الهولندي للغاز الطّبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 74 أورو قبل أن تتراجع قليلا.

