اقتصاد وأعمال

أسعار الغذاء العالمية : السكر يهبط إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020

في نوفمبر 2025، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار السكر 88,6 نقطة، مسجلًا تراجعًا بنحو 5,5 نقاط (5,9 في المئة) مقارنة بمستواه في أكتوبر، وبـ 37,9 نقطة كاملة (29,9 في المئة) مقارنة بالعام الماضي.

وسجّل المؤشر بذلك ثالث انخفاض شهري متتالٍ، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020 للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب منظمة الفاو، فإن التوقعات تشير إلى وفرة في الإمدادات العالمية من السكر خلال الموسم الحالي، وهو ما يواصل الضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

وأضافت المنظمة أن وتيرة إنتاج السكر في المناطق الرئيسية المنتجة جنوب البرازيل بقيت قوية، رغم التباطؤ الموسمي في عملية طحن قصب السكر وتراجع استخدامه في إنتاج السكر.

كما ساهم انطلاق موسم 2026-2025 في الهند بنتائج جيدة، إلى جانب التوقعات الإيجابية لمحصول وفير في تايلاند، في تعزيز الآفاق العالمية للإنتاج وتكثيف الضغط على الأسعار نحو الهبوط.

وعلى مستوى أشمل، سجّل مؤشر الفاو لأسعار الأغذية تراجعًا في نوفمبر 2025 للشهر الثالث على التوالي، مع انخفاض جميع المؤشرات باستثناء مؤشر الحبوب.

وقد فاق تراجع مؤشرات أسعار منتجات الألبان واللحوم والسكر والزيوت النباتية الارتفاع الطفيف المُسجّل في مؤشر أسعار الحبوب.

