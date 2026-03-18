أسعار النفط تتجاوز 110 دولارات بعد الهجمات الإسرائيلية والإيرانية على المنشآت النفطية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بحسب وول ستريت جورنال تجاوزت أسعار النفط 110 دولارات بعد الهجمات الإسرائيلية والإيرانية على مواقع طاقة كبرى هزّت الأسواق.

أدّت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع طاقة رئيسية.

وتسببت الضربات الإيرانية في أضرار كبيرة بمركز نفطي مهم في قطر، فيما استهدفت إسرائيل حقلا غازيا إيرانيا ضخما تتقاسمه طهران مع الدوحة.

وفي بيان رسمي، أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة هجمات الطرفين، ووصفتها بأنها «تصعيدات خطيرة» من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وأمام هذا التصعيد المتسارع في النزاع، اتخذ مسؤولو قطاع النفط في الخليج إجراءات أمنية مشددة، شملت إخلاء المصافي والمنشآت البتروكيميائية وحقول الغاز، بهدف الحد من المخاطر وحماية البنية التحتية الحيوية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

