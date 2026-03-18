Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

أسعار النفط تتجاوز 110 دولارات بعد الهجمات الإسرائيلية والإيرانية على المنشآت النفطية

بحسب وول ستريت جورنال تجاوزت أسعار النفط 110 دولارات بعد الهجمات الإسرائيلية والإيرانية على مواقع طاقة كبرى هزّت الأسواق.

أدّت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع طاقة رئيسية.

وتسببت الضربات الإيرانية في أضرار كبيرة بمركز نفطي مهم في قطر، فيما استهدفت إسرائيل حقلا غازيا إيرانيا ضخما تتقاسمه طهران مع الدوحة.

وفي بيان رسمي، أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة هجمات الطرفين، ووصفتها بأنها «تصعيدات خطيرة» من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وأمام هذا التصعيد المتسارع في النزاع، اتخذ مسؤولو قطاع النفط في الخليج إجراءات أمنية مشددة، شملت إخلاء المصافي والمنشآت البتروكيميائية وحقول الغاز، بهدف الحد من المخاطر وحماية البنية التحتية الحيوية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

359
أخر الأخبار

في الأسبوع الأخير لشهر رمضان: أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

319
اقتصاد وأعمال

البنك المركزي يدعو إلى تأمين استمرارّية عملّيات الّسحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال عيد الاستقلال وعيد الفطر
295
الأخبار

النفطي يستقبل سفراء الدول الأعضاء في مجلس تعاون دول الخليج العربي المعتمدين بتونس
265
الأخبار

كيف نجا مجتبى خامنئي من الصواريخ… الرجل الذي لم يكن يُفترض أن يصبح مرشدًا أعلى
241
الأخبار

وزارة الصحة: بحث سبل تسريع التحول الرقمي للقطاع الصحي في تونس
239
أخر الأخبار

صفاقس : فوج شيخ روحه للكشافة التونسية يوزع 400 وجبة إفطار يوميًا
236
اقتصاد وأعمال

تونس: قطاع الإسمنت يوفر 4000 موطن شغل
231
الأخبار

صفاقس : احتفال جهوي بليلة القدر و تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم
230
الأخبار

إيران تؤكد مقتل مقتل علي لاريجاني
228
أخر الأخبار

صفاقس: حملة لتعقيم وتعطير المساجد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى