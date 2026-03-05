أسعار النفط: خام برنت يرتفع إلى 84.3 دولار للبرميل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إرتفعت أسعار النفط العالمية مجدداً بعد استقرارها يوم أمس، مع استمرار تصعيد الحرب في منطقة الشرق الأوسط ليرتفع الخام الأميركي بأكثر من 5% فوق مستوى 78 دولارا للبرميل فيما بلغ خام برنت 84.3 دولار.

وهبطت أسعار الذهب بأكثر من 1% إلى ما دون 5100 دولار للأونصة. وفي سوق العملات المشفرة تراجعت بتكوين بأكثر من 2% إلى نحو 71 ألف دولار وسط عمليات جني أرباح، بعد قفزة 8% في تعاملات الأمس بلغت خلالها 74 ألف دولار.

