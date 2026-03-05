Français
أسعار النفط: خام برنت يرتفع إلى 84.3 دولار للبرميل

إرتفعت أسعار النفط العالمية مجدداً بعد استقرارها يوم أمس، مع استمرار تصعيد الحرب في منطقة الشرق الأوسط  ليرتفع الخام الأميركي بأكثر من 5% فوق مستوى 78 دولارا للبرميل فيما بلغ خام برنت 84.3 دولار.

وهبطت أسعار الذهب بأكثر من 1% إلى ما دون 5100 دولار للأونصة. وفي سوق العملات المشفرة تراجعت بتكوين بأكثر من 2% إلى نحو 71 ألف دولار وسط عمليات جني أرباح، بعد قفزة 8% في تعاملات الأمس بلغت خلالها 74 ألف دولار.

