أسواق سوسة تحت المتابعة: إجراءات لضمان التزويد واستقرار الأسعار في رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أدّى سفيان التنفوري والي سوسة، فجر اليوم الخميس 19 فيفري 2026، زيارة ميدانية لمتابعة وضعية التزويد ونسق المراقبة الانتظامية للأسواق بمختلف معتمديات الجهة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.

انطلاقا من سوق الجملة للخضر والغلال

واستهلّ والي الجهة جولته من سوق الجملة للخضر والغلال بسوسة، حيث اطّلع على نسق التزويد بالكميات المعروضة وتطور الأسعار، مؤكّدًا ضرورة ضمان شفافية المعاملات والتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة.

نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لدعم القدرة الشرائية

كما تحوّل الوالي إلى نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمدينة سوسة لمعاينة توفر المواد الأساسية والأسعار التفاضلية المعتمدة، في سياق دعم القدرة الشرائية للمواطن خلال الشهر الكريم.

جولة في الأسواق اليومية بالمدينة العتيقة

وشملت الزيارة عددا من الأسواق اليومية، من بينها سوق باب جديد وسوق العراوة بالمدينة العتيقة بسوسة، حيث تم الوقوف على مدى احترام قواعد حفظ الصحة وجودة المنتوجات المعروضة، إلى جانب الإنصات لمشاغل المواطنين والتجار.

تفقد فضاء تجاري بالمنزه القلعة الصغرى

وتفقّد والي سوسة أيضا فضاء تجاريا بحي المنازه بالقلعة الصغرى لمتابعة وفرة المواد الأساسية وظروف العرض والتخزين، في إطار ضمان جودة المنتجات واحترام شروط السلامة.

حضور إداري وأمني في إطار الرقابة

وجرت هذه الزيارة بحضور معتمد سيدي عبد الحميد ومعتمد سوسة المدينة ومعتمد القلعة الصغرى، إلى جانب المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات والمنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن الشرطة البلدية.

هدف الزيارة: انتظام التزويد واستقرار الأسعار وحماية المستهلك

وتندرج هذه الجولة ضمن مساعي تكثيف المراقبة الميدانية استعدادا لشهر رمضان المعظّم، بهدف ضمان انتظامية التزويد واستقرار الأسعار وحماية صحة المستهلك ومقدرته الشرائية.

