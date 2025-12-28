أشرف حكيمي: مبابي عبّر عن إعجابه بالمغرب واعتبر منتخبنا من أبرز المرشحين للفوز [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي واللاعب أشرف حكيمي، استعدادًا لمواجهة منتخب زمبيا غدًا الاثنين،

قال أشرف حكيمي إن اللاعب كيليان مبابي، الذي حضر المباراة الأخيرة للمنتخب المغربي، وجّه له رسالة عبّر فيها عن سعادته الكبيرة بزيارة المغرب.

وأكد حكيمي أن مبابي أبدى إعجابه الكبير بالمغرب وبثقافته، مشيرًا إلى أنه يحب زيارة المملكة رفقة عائلته والاستمتاع بأجوائها، كما عبّر عن سعادته بحضوره لمتابعة مباراة “أسود الأطلس”.

وأضاف حكيمي أن مبابي أعجب بأداء المنتخب المغربي، واعتبره من بين أبرز المرشحين للفوز هذا العام، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة العمل وتطوير المستوى.

وختم حكيمي تصريحه بالتأكيد على سعادته الكبيرة بتواجد مبابي ومشاركته فرحة المنتخب.

