أشرف حكيمي يغيب عن أولى مباريات المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا

أفادت وسائل إعلامية مغربية أنّ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي سيغيب عن أولى مباريات أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا.

و ستُلعب أولى مباريات المنتخب المغربي أمام جزر القمر مساء الأحد انطلاقا من الساعة الثامنة مساءا في افتتاح البطولة.

و قد قرّر الناخب المغربي وليد الركراكي استبعاد أشرف حكيمي من المشاركة في المباراة الافتتاحية على الرغم من تواجده في القائمة المشاركة بالبطولة إذ لايريد المخاطرة بإشراكه لاسيما أن اللاعب لم يصل إلى الجاهزية التامة للمشاركة في المباريات، على أن يشارك نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد الإنقليزي بدلاً منه.

و من المنتظر أن يشارك أشرف حكيمي في تدريبات منتخب المغرب خلال نهاية الاسبوع الجاري و بعد ذلك سيتأكد للمدرب وليد الركراكي مدى جاهزيته للمباريات القادمة.

