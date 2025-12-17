Français
Anglais
العربية
الأخبار

أشرف حكيمي يغيب عن أولى مباريات المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا

أفادت وسائل إعلامية مغربية أنّ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي سيغيب عن أولى مباريات أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا.

و ستُلعب أولى مباريات المنتخب المغربي أمام جزر القمر مساء الأحد انطلاقا من الساعة الثامنة مساءا في افتتاح البطولة.

و قد قرّر الناخب المغربي وليد الركراكي استبعاد أشرف حكيمي من المشاركة في المباراة الافتتاحية على الرغم من تواجده في القائمة المشاركة بالبطولة إذ لايريد المخاطرة بإشراكه لاسيما أن اللاعب لم يصل إلى الجاهزية التامة للمشاركة في المباريات، على أن يشارك نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد الإنقليزي بدلاً منه.

و من المنتظر أن يشارك أشرف حكيمي في تدريبات منتخب المغرب خلال نهاية الاسبوع الجاري و بعد ذلك سيتأكد للمدرب وليد الركراكي مدى جاهزيته للمباريات القادمة.

