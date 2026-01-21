أشرف حكيمي يوجه رسالة مؤثرة بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وجّه أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان و قائد منتخب المغرب، رسالة مؤثرة لجماهير أسود الأطلس، بعد الخسارة أمام منتخب السينغال بهدف دون رد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية ، الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد التمديد لشوطين إضافيين.

و قال حكيمي، عبر حسابه على “إكس” : “بعد أيام عصيبة حاولت خلالها استيعاب كل ما حدث، شعرت بالحاجة للتعبير عما في قلبي. كل حصة تدريبية، و كل مباراة، و كل لحظة قضيناها معًا جسّدت قيمًا عظيمة : الاحترام و الإيثار و التواضع و الفخر بتمثيل الوطن.”

و أضاف نجم باريس سان جيرمان : “أولاً، أتقدّم بالشكر الجزيل لجلالة الملك على الجهود الكبيرة لضمان أن تكون هذه النسخة من كأس إفريقيا الأفضل في التاريخ و أن تُقام على أرض بلادنا. شكرًا على الرؤية السديدة و على دعمكم و حبكم المستمر لكرة القدم و للمغرب”.

و تابع : “كما أتقدم بالشكر لرئيس الاتحاد المغربي، فوزي لقجع ، على التزامه الكامل و ثقته بنا في كل مرحلة و شكرًا للجماهير المغربية على دعمهم المستمر في كل مباراة وفي كل لحظة”.

و اختتم حكيمي حديثه قائلاً : “ما مررنا به يُرسّخ أساسًا متينًا للمستقبل و بالعقلية و الوحدة و الطموح ، لا حدود لما يمكن لهذا الفريق تحقيقه. سيواصل المغرب مسيرته مرفوع الرأس و سنستمر في حمل اسم بلادنا بفخر”.

