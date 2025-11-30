أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا : وزير الخارجية يشارك في الجلسة الحوارية الأولى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 30 نوفمبر 2025، في الجلسة الوزارية الحوارية الأولى التي انتظمت في إطار أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، المنعقد في نطاق تنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 “العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر”، وذلك بالجزائر يومي 30 نوفمبر و01 ديسمبر 2025.

و ركّز الوزير في مداخلته على أهمية مواجهة السرديات الاستعمارية وإرساء مقاربة عادلة وشاملة تفضي إلى بلورة استراتيجية تشاركية سياسية وقانونية وأخلاقية، تتجاوز مسألة التعويضات واسترجاع المواد الثقافية والمالية المنهوبة، لتُرسي قواعد الحوكمة الدولية وتعطي إفريقيا المكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي.

و أكد في هذا السياق على أهمية مراجعة السياسات الدولية تجاه القارة، لاسيما مسألة الديون والحدّ من التدفقات المالية غير الشرعية ونهب الموارد ومقدّرات الشعوب الإفريقية، وذلك إلى جانب القيام بحملة تحسيسية حول آثار هذه الجرائم وامتداداتها المستمرة إلى غاية اليوم على غرار التمييز العنصري والتهميش والإقصاء.

و ختم الوزير بالاشارة إلى مقولة الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون ماندلا “إن حرية بلداننا الإفريقية تبقى غير مكتملة ما لم يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته” واستقلاله على كامل أرضه كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



