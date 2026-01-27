أشغال صيانة قنال مجردة – الوطن القبلي : اضطرابات في توزيع الماء بـ 5 معتمديات 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار برنامج الصيانة السنوية لقنال مجردة – الوطن القبلي، أعلنت شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عن إيقاف تشغيل القنال بصفة مؤقتة خلال الفترة الممتدة من 29 جانفي 2026 إلى غاية 11 فيفري 2026، وذلك للقيام بأشغال صيانة مبرمجة.

ومن المنتظر أن ينجرّ عن هذا التوقّف نقص في الموارد المائية المزودة للمنظومة المائية بولاية نابل، وهو ما سيؤدي إلى تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق.

وأفادت والية نابل أنّ هذه الاضطرابات ستشمل معتمديات بني خلاد، منزل بوزلفة، قربة، منزل تميم وقليبية، حيث ستُسجّل انقطاعات في التزوّد بالماء بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر طيلة فترة الأشغال.

كما سيتمّ اعتماد قطع ليلي للمياه من الساعة الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحًا، بهدف تعبئة الخزانات وضمان التزوّد خلال الفترات النهارية قدر الإمكان.

ومن المنتظر أن يعود توزيع الماء الصالح للشرب إلى نسقه العادي مباشرة بعد انتهاء الأشغال وإعادة تشغيل قنال مجردة – الوطن القبلي.

