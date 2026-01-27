Français
Anglais
العربية
مجتمع

أشغال صيانة قنال مجردة – الوطن القبلي : اضطرابات في توزيع الماء بـ 5 معتمديات 

أشغال صيانة قنال مجردة – الوطن القبلي : اضطرابات في توزيع الماء بـ 5 معتمديات 

في إطار برنامج الصيانة السنوية لقنال مجردة – الوطن القبلي، أعلنت شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عن إيقاف تشغيل القنال بصفة مؤقتة خلال الفترة الممتدة من 29 جانفي 2026 إلى غاية 11 فيفري 2026، وذلك للقيام بأشغال صيانة مبرمجة.

ومن المنتظر أن ينجرّ عن هذا التوقّف نقص في الموارد المائية المزودة للمنظومة المائية بولاية نابل، وهو ما سيؤدي إلى تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق.

وأفادت والية نابل أنّ هذه الاضطرابات ستشمل معتمديات بني خلاد، منزل بوزلفة، قربة، منزل تميم وقليبية، حيث ستُسجّل انقطاعات في التزوّد بالماء بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر طيلة فترة الأشغال.

كما سيتمّ اعتماد قطع ليلي للمياه من الساعة الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحًا، بهدف تعبئة الخزانات وضمان التزوّد خلال الفترات النهارية قدر الإمكان.

ومن المنتظر أن يعود توزيع الماء الصالح للشرب إلى نسقه العادي مباشرة بعد انتهاء الأشغال وإعادة تشغيل قنال مجردة – الوطن القبلي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

365
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية

334
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
319
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
317
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
298
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للنجم الساحلي
280
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
272
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
263
الأخبار

عاصفة شتوية شديدة تضرب أمريكا.. وأكثر من 800 ألف متضرّر دون كهرباء
261
الأخبار

ولاية تونس : استئناف الدروس بالمدرسة الابتدائية بالبحر الأزرق 1 ابتداءً من الغد
261
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى