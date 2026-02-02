أصحاب السيارات و الدراجات النارية: هذه آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارةُ المالية في بلاغ صدر اليوم إلى أصحابَ السيارات وأصحابَ الدراجات النارية بأن آجال خلاص معلوم الجولان بالنسبة لسنة 2026 تُحدَّد كالآتي:

• 05 فيفري 2026 بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص معنويون بما في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية ما عدا تلك الناشطة في قطاع كراء السيارات أو المقتناة عن طريق الإيجار المالي.

• 05 مارس 2026 بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون وذات أرقام منجمية زوجية.

• 05 أفريل 2026 بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون وذات أرقام منجمية فردية وكذلك الدراجات النارية، وباعتبار أن هذا التاريخ يوافق يوم أحد فإن الأجل الأقصى لخلاص المعلوم يمتد إلى يوم الاثنين 06 أفريل 2026.

• 05 ماي 2026 بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.

كما ذكّرت الوزارة أنه يمكن خلاص هذه المعاليم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني taxe-circulation.finances.gov.tn أو مباشرة لدى القباضات المالية.

ويتعين على أصحاب السيارات قبل خلاص معلوم الجولان التثبت من وضعيتهم الجبائية بالنسبة لأصحاب المعرفات الجبائية إزاء مخالفاتهم المرورية إما عبر الموقع الإلكتروني amendes.finances.gov.tn. بالنسبة لمخالفات الرادار الآلي أو بالاتصال بمركز النداء على الرقم 81100700 بالنسبة للخطايا العادية.

