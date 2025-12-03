“أصوات نساء” تكشف عن دليل للأمن الرقمي لمواجهة العنف الإلكتروني 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار الدورة الأولى من جامعتها النسوية الإقليمية وبمناسبة حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء، تكشف جمعية أصوات نساء اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 عن دليل جديد موجّه لتعزيز الأمن الرقمي والحدّ من العنف الإلكتروني.

و تحتضن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس (9 أفريل) فعاليات تقديم هذا الدليل، الذي يهدف إلى تعزيز وعي النساء والفتيات بمخاطر الفضاء الافتراضي وتمكينهن من أدوات عملية للتوقّي من الانتهاكات الرقمية المتزايدة.

يتضمّن الدليل مجموعة من الآليات والاستراتيجيات لحماية الخصوصية والتفاعل الآمن على الإنترنت، إضافة إلى نصائح حول كيفية مواجهة التحرش، التهديد، الابتزاز والمضايقات الإلكترونية.

كما تتخلّل اليوم مداخلات تقدّمها باحثات وخبيرات من المنطقة بهدف تعميق النقاش حول سبل تعزيز الأمن الرقمي للنساء في العالم العربي.

