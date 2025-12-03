أعداد السياح السعوديين إلى روسيا تقفز 8 أضعاف

بلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا روسيا خلال الفترة من جانفي إلى سبتمبر من العام الجاري قرابة 50 ألف سائح، وهو ما يعادل 8 أضعاف الرقم المسجل قبل جائحة كورونا.
و جاء ذلك بحسب تحليل أجرته وكالة “نوفوستي” لبيانات رسمية.
و كانت روسيا و السعودية قد وقعتا اتفاقية حكومية لإلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين البلدين.
و من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تدفق السياح من السعودية إلى روسيا بمعدل يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف بحلول صيف العام المقبل 2026، وفقا لتوقعات اتحاد صناعة السفر الروسي.
و بشكل تفصيلي، أظهرت بيانات أن 49.6 ألف سائح سعودي زاروا روسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يمثل زيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
علما أن هذا العدد لم يتجاوز 6.2 ألف زيارة خلال عام 2019، وهو العام الذي سبق جائحة كورونا.
