أعضاء المجلس المحلّي للتنمية بطبرقة يقاطعون العمل مع عدد من الهياكل الإدارية المحليّة

أعلن أعضاء المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية طبرقة مقاطعتهم لعدد من الهياكل الإدارية العمومية المحلية، إحتجاجا على ما اعتبروه “عدم تعاون” هذه الهياكل و”عدم قابليتهم للمجلس كجماعة محلية منتخبة” وعدم “إرتقاء أداء البعض منهم إلى ما تتطلبه الجهة من عمل وتنسيق وتحديد الأولويات”، وفق ما ورد في بيان صادر عن أعضاء المجلس الستّة و ممضى من رئيسه منصف العويني.

و جاءت هذه المقاطعة، إثر إجتماع إستثنائي عقد مساء أمس السبت بمدينة طبرقة بعد محاولات عديدة لتقريب وجهات النظر وتجاوز الإشكالات العالقة منذ ان تولى المجلس مهامه قبل سنيتن تقريبا، وفق ماتطرق له اعضاء المجلس في اجتماعهم.

و تحدّث أعضاء المجلس في البيان عن “عدم إلتزام معتمد الجهة والمكلفين بتسيير بلديات طبرقة وطبرقة الجديدة ورؤساء فرعي التطهير والتجهيز والإسكان والمندوب الجهوي للسياحة ووحدة الشؤون المحليّة بمسؤولياتهم وما انجرّ عن ذلك من تردّ للوضع البيئي والتنموي والسياحي”، واعتبروا ان هذه الهياكل العمومية “لم تستوعب بعد وجود هيكل و جماعة محلية تختص بالشأن التنموي ومعرفة دور المجلس في إيصال أصوات المواطن وتقريب الخدمات إليه” .

و أوضح رئيس المجلس المحلي للتنمية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الغاية من البيان، لفت نظر السلط الجهوية والمركزية لتحسين الخدمات المسداة للمواطنين والارتقاء بالوضع التنموي والبيئي بمدينة طبرقة، مشيرا الى انّ الوضع البيئي يستوجب عملا متواصلا وتنسيقا محكما، وهو ما لم يجد المجلس في شانه تعاونا، وفق تعبيره.

و أضاف أنه سبق وأن اتفق أعضاء المجلس وبقية الهياكل المحلية على تنظيم تدخلات أسبوعية لتهيئة عدد من المرافق ومن بينها المدرسة الإعدادية 18 جانفي التي تشكو وضعا بيئيا وصحيا خطيرا، غير ان الأطراف المذكورة في البيان لم تلتزم بالاجندا المحددة للتدخل في هذه المؤسسة وما تضمنته لائحة الاتفاق المعلومة، وفق قوله.

و دعا عضو المجلس عادل الرويسي إلى ضرورة إصلاح المعدات المودعة منذ اشهر ومنذ سنوات أو تجديدها إضافة إلى ضرورة توحيد الجهود وفق أولويات تحترم حاجة الجهة وخدمات المواطنين وفي مقدمتها الوضع البيئي ووضع الانهج والطرقات داخل المدينة التي تتطلب تدخلا عاجلا سواء تعلق الامر بالحفر المنتشرة او بالانارة العمومية الغائبة او بالأوساخ المتراكمة.

