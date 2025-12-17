Français
أخر الأخبار

أعلاها في نابل : كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن المحطات التابعة له سجلت كميات متفاوتة من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتصدرت ولاية نابل المشهد بتسجيل أعلى الكميات، إذ بلغت أقصاها في معتمدية الهوارية بـ 15 مم، تلتها معتمدية قربة بـ 8 مم، وبوشريك بـ 7 مم. وتوزعت بقية الكميات الهامة نسبياً بين ولايتي نابل والمهدية، حيث سجلت قرمبالية والسواسي 6 مم، في حين بلغت الكميات 5 مم في كل من بني خلاد وبوكريم وسيدي بوسعيد (تونس)، بالإضافة إلى قصور الساف وأولاد الشامخ (المهدية)، وبوفيشة (سوسة)، وبوحجلة (القيروان)، والشعال والغريبة (صفاقس)، وولاية تطاوين.

وتراوحت الكميات في بقية المناطق بين 1 و4 مم، شملت جهات متفرقة من ولايات قابس، مدنين، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، قبلي، زغوان، وأريانة.

 

تعليقات

