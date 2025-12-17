أعلاها في نابل : كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن المحطات التابعة له سجلت كميات متفاوتة من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتصدرت ولاية نابل المشهد بتسجيل أعلى الكميات، إذ بلغت أقصاها في معتمدية الهوارية بـ 15 مم، تلتها معتمدية قربة بـ 8 مم، وبوشريك بـ 7 مم. وتوزعت بقية الكميات الهامة نسبياً بين ولايتي نابل والمهدية، حيث سجلت قرمبالية والسواسي 6 مم، في حين بلغت الكميات 5 مم في كل من بني خلاد وبوكريم وسيدي بوسعيد (تونس)، بالإضافة إلى قصور الساف وأولاد الشامخ (المهدية)، وبوفيشة (سوسة)، وبوحجلة (القيروان)، والشعال والغريبة (صفاقس)، وولاية تطاوين.

وتراوحت الكميات في بقية المناطق بين 1 و4 مم، شملت جهات متفرقة من ولايات قابس، مدنين، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، قبلي، زغوان، وأريانة.

