أفريكسيم بنك: إفريقيا بحاجة إلى رفع حجم التمويل عبر الفاكتورينغ إلى 240 مليار يورو لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

أكد بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسيم بنك) أن القارة الإفريقية مطالبة برفع حجم معاملات الفاكتورينغ (تمويل الفواتير) إلى ما لا يقل عن 240 مليار يورو، من أجل دعم التحول الاقتصادي القائم على دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى التمويل.

وأوضح البنك، أن تمويل الفاكتورينغ وتمويل سلاسل التزويد يمثلان آليات محورية لسد فجوة التمويل التي تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إفريقيا، فضلاً عن دورهما في بناء سلاسل قيمة أكثر صلابة واستدامة على مستوى القارة.

وأشار أفريكسيم بنك إلى أن حجم معاملات الفاكتورينغ في إفريقيا شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع من 21.6 مليار يورو سنة 2017 إلى نحو 50 مليار يورو في 2024، غير أن هذه الأرقام لا تزال دون المستوى المطلوب مقارنة بالإمكانات الاقتصادية الإفريقية.

كما بيّن أن نحو 200 شركة فاكتورينغ تنشط حاليًا في مختلف دول القارة، ما يعكس تنامي الاهتمام بهذا النمط التمويلي البديل، مع التأكيد على ضرورة توسيع نطاقه ليشمل عددًا أكبر من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

