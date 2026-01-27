أفريكسيم بنك يعلن وقف التعامل مع فيتش في مجال التصنيف الائتماني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد رسميًا إنهاء علاقتها مع وكالة فيتش رايتنغز لتصنيف ائتمانها، وذلك عقب مراجعة شاملة لطبيعة هذه العلاقة.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أنّ هذا القرار يأتي انطلاقًا من قناعته بأن تصنيف ائتمانه لم يعد يعكس فهمًا دقيقًا لاتفاقه التأسيسي ولا لطبيعة مهمته وولايته المؤسسية، باعتباره مؤسسة مالية إفريقية متعددة الأطراف تُعنى بدعم التجارة والتنمية الاقتصادية في القارة.

وأكد أفريكسيم بنك أنّ ملفه الائتماني لا يزال متينًا، مستندًا إلى علاقاته الوثيقة مع المساهمين، وإلى الضمانات والحصانات القانونية المنصوص عليها في اتفاقه التأسيسي، والمُوقّع والمُصادق عليه من قبل الدول الأعضاء.

