Français
Anglais
العربية
الأخبار

أفريكسيم بنك يعلن وقف التعامل مع فيتش في مجال التصنيف الائتماني

أفريكسيم بنك يعلن وقف التعامل مع فيتش في مجال التصنيف الائتماني

 أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد رسميًا إنهاء علاقتها مع وكالة فيتش رايتنغز لتصنيف ائتمانها، وذلك عقب مراجعة شاملة لطبيعة هذه العلاقة.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أنّ هذا القرار يأتي انطلاقًا من قناعته بأن تصنيف ائتمانه لم يعد يعكس فهمًا دقيقًا لاتفاقه التأسيسي ولا لطبيعة مهمته وولايته المؤسسية، باعتباره مؤسسة مالية إفريقية متعددة الأطراف تُعنى بدعم التجارة والتنمية الاقتصادية في القارة.

وأكد أفريكسيم بنك أنّ ملفه الائتماني لا يزال متينًا، مستندًا إلى علاقاته الوثيقة مع المساهمين، وإلى الضمانات والحصانات القانونية المنصوص عليها في اتفاقه التأسيسي، والمُوقّع والمُصادق عليه من قبل الدول الأعضاء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

365
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية

334
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
319
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
317
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
298
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للنجم الساحلي
280
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
274
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
264
الأخبار

عاصفة شتوية شديدة تضرب أمريكا.. وأكثر من 800 ألف متضرّر دون كهرباء
262
الأخبار

ولاية تونس : استئناف الدروس بالمدرسة الابتدائية بالبحر الأزرق 1 ابتداءً من الغد
262
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى