أفضل 10 لاعبي كرة قدم من حيث الأجور في 2026

من هو اللاعب الأكثر حصولًا على راتب مرتفع في 2026 ؟

فيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين، التي تميزت بعدم وجود ليونيل ميسي، لكنها شهدت تواجد خمسة لاعبين ينشطون في دوري المحترفين السعودي على رأس الترتيب:

كريستيانو رونالدو – النصر: 207 مليون يورو/سنة رياض محرز – الأهلي: 55 مليون يورو/سنة كريم بنزيمة – الاتحاد: 53 مليون يورو/سنة ساديو ماني – النصر: 42 مليون يورو/سنة كاليدو كوليبالي – الهلال: 36 مليون يورو/سنة كيليان مبابي – ريال مدريد: 33,5 مليون يورو/سنة إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي: 32,5 مليون يورو/سنة ميلينكوفيتش سافيتش – الهلال: 27 مليون يورو/سنة إيفان توني – الأهلي: 27 مليون يورو/سنة هاري كين – بايرن ميونيخ: 26,5 مليون يورو/سنة

