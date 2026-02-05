Français
Anglais
العربية
الأخبار

أفضل 10 لاعبي كرة قدم من حيث الأجور في 2026

أفضل 10 لاعبي كرة قدم من حيث الأجور في 2026

من هو اللاعب الأكثر حصولًا على راتب مرتفع في 2026 ؟

فيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين، التي تميزت بعدم وجود ليونيل ميسي، لكنها شهدت تواجد خمسة لاعبين ينشطون في دوري المحترفين السعودي على رأس الترتيب:

  1. كريستيانو رونالدو – النصر: 207 مليون يورو/سنة

  2. رياض محرز – الأهلي: 55 مليون يورو/سنة

  3. كريم بنزيمة – الاتحاد: 53 مليون يورو/سنة

  4. ساديو ماني – النصر: 42 مليون يورو/سنة

  5. كاليدو كوليبالي – الهلال: 36 مليون يورو/سنة

  6. كيليان مبابي – ريال مدريد: 33,5 مليون يورو/سنة

  7. إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي: 32,5 مليون يورو/سنة

  8. ميلينكوفيتش سافيتش – الهلال: 27 مليون يورو/سنة

  9. إيفان توني – الأهلي: 27 مليون يورو/سنة

  10. هاري كين – بايرن ميونيخ: 26,5 مليون يورو/سنة

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

294
أخر الأخبار

وسط رقابة تنظيمية محكمة، البنوك التونسية تعزّز ملاءتها المالية

288
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
276
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
275
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
262
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه
261
الأخبار

لجنة الصحة بالبرلمان تقرر تنظيم زيارات ميدانية الى عدد من المؤسسات الصحية بداية من الأسبوع المقبل
247
اقتصاد وأعمال

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 107 أيام توريد
243
الأخبار

النجم الساحلي : الإعلان الرسمي عن باقي الإنتدابات سوف يتم في الإبان وفقا لمصلحة النادي
241
أخر الأخبار

تحذير لمُستعملي الطريق: ريح قوية ودواوير رملية بالجنوب
237
أخر الأخبار

تونس: تأجيل محاكمة خلية دعم لوجستي لعناصر إرهابية بجبال المغيلة ورفض مطالب الإفراج

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى