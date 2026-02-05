أفضل 10 لاعبي كرة قدم من حيث الأجور في 2026

من هو اللاعب الأكثر حصولًا على راتب مرتفع في 2026 ؟
فيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين، التي تميزت بعدم وجود ليونيل ميسي، لكنها شهدت تواجد خمسة لاعبين ينشطون في دوري المحترفين السعودي على رأس الترتيب:
-
كريستيانو رونالدو – النصر: 207 مليون يورو/سنة
-
رياض محرز – الأهلي: 55 مليون يورو/سنة
-
كريم بنزيمة – الاتحاد: 53 مليون يورو/سنة
-
ساديو ماني – النصر: 42 مليون يورو/سنة
-
كاليدو كوليبالي – الهلال: 36 مليون يورو/سنة
-
كيليان مبابي – ريال مدريد: 33,5 مليون يورو/سنة
-
إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي: 32,5 مليون يورو/سنة
-
ميلينكوفيتش سافيتش – الهلال: 27 مليون يورو/سنة
-
إيفان توني – الأهلي: 27 مليون يورو/سنة
-
هاري كين – بايرن ميونيخ: 26,5 مليون يورو/سنة
