أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني محرومون من منازلهم… الأونروا تدق ناقوس الخطر

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنّ أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حاليًا في أوضاع نزوح قسري في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في المناطق الشمالية من الضفة.

وأكدت الوكالة أن هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة ترتبط مباشرة بالتصعيد العسكري المستمر منذ أكثر من عام، والذي انطلق من مخيم جنين قبل أن يمتد إلى مخيمات أخرى، من بينها نور شمس وطولكرم، ما أدى إلى تهجير آلاف العائلات الفلسطينية.

وأوضحت الأونروا أن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تضررًا من هذا النزوح، في ظل فقدانهم لمساكنهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى تعطل مسارهم التعليمي وصعوبة النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية.

