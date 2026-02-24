Français
Anglais
العربية
الأخبار

أكثر من 1,2 قيمة تحويلات التونسيين بالخارج منذ بداية السنة

وفقًا للمؤشرات المالية التي نشرها البنك المركزي التونسي، بلغت تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 20 فيفري الجاري ما قيمته 1264,7 مليون دينار، مقابل 1183 مليون دينار تم تسجيلها في التاريخ ذاته من السنة الماضية، أي بزيادة تُقدّر بنحو 7% على أساس سنوي.

وفي التاريخ نفسه، سجّلت العائدات السياحية ارتفاعًا بنسبة 4,7%، حيث انتقلت من 827 مليون دينار إلى 865,7 مليون دينار.

كما تُبرز مؤشرات البنك المركزي التونسي أن صافي الموجودات من العملة الصعبة بلغ 25291,4 مليون دينار، أي ما يعادل 107 أيام توريد.

تعليقات

