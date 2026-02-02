Français
أكثر من 30 ألف فرنسي مقيم في تونس، 25 ألفًا منهم فقط مسجلون في السجل القنصلي

“يقيم في تونس 30 ألف فرنسي، لكن 25 ألفًا فقط مسجّلون في السجلّ القنصلي”، هذا ما أعلنته سفارة فرنسا في تونس بمناسبة اللقاء الذي انعقد يوم الخميس بين الجالية الفرنسية في تونس إليونور كاروا ، وزيرة منتدبة مكلّفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية وشؤون الفرنسيين في الخارج. 

كما حيّت الوزيرة المنتدبة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، ورؤساء التحالفات الفرنسية الشريكة، والأسرة التربوية، إلى جانب عدد من باعة الكتب والناشرين وعدّة مؤثرين ناطقين بالفرنسية.

وجاء في منشور نشرته سفارة فرنسا بتونس على صفحتها في شبكات التواصل الاجتماعي أن  “الصداقة الفرنسية-التونسية تستمدّ جزءًا من قوتها من كثافة روابطنا الإنسانية والثقافية والاجتماعية. فلنحافظ على هذا الإرث ولنستعدّ للمستقبل من أجل شراكة منفتحة ومتجددة، قائمة على المعاملة بالمثل والاحترام المتبادل”.

