Français
Anglais
العربية
الأخبار

أكثر من 4485 تبليغًا عن العنف ضد النساء: دعوة إلى استراتيجية أكثر فاعلية لتفعيل القانون 58 [فيديو]

كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن تسجيل 4485 حالة عنف ضد النساء في تونس خلال سنة 2025.

وفي تصريح لتونس الرقمية، حذرت الناشطة الحقوقية نائلة الزغلامي من تزايد مظاهر العنف، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على العنف الجسدي فحسب، بل تشمل أيضًا جرائم قتل النساء و كذلك العنف الإلكتروني الذي قد يصل في بعض الحالات إلى دفع الضحايا نحو الانتحار.

وأوضحت أن الجمعيات المحلية تقوم بدور مهم في استقبال النساء المعنفات ومرافقتهن، غير أن هذه المبادرات تبقى محدودة أمام حجم الظاهرة.

و تعتبر الزغلامي أن غياب استراتيجية وطنية واضحة لتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017، الذي يهدف إلى الجمع بين الوقاية والحماية، يمثل أحد أبرز العوائق أمام الحد من العنف المسلط على النساء.

ودعت  مختلف مؤسسات الدولة إلى تكثيف الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، وخاصة وزارات المرأة والتربية والشباب، عبر اعتماد إجراءات عملية داخل الفضاءات العامة والخاصة لتعزيز حماية النساء ووضع حد لدائرة العنف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

329
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

317
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
306
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
278
الأخبار

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس
272
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
267
الأخبار

خبر سار للجالية التونسية بفرنسا: استخراج الوثائق القنصلية فوريًا من ليل
264
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
258
الأخبار

الجزائر: هزتان أرضيتان تضربان ولاية البليدة في أقل من ساعة
255
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
247
الأخبار

إيمانويل ماكرون يطلب من حاملة الطائرات “شارل ديغول” التوجّه نحو البحر الأبيض المتوسط

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى