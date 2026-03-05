أكثر من 4485 تبليغًا عن العنف ضد النساء: دعوة إلى استراتيجية أكثر فاعلية لتفعيل القانون 58 [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن تسجيل 4485 حالة عنف ضد النساء في تونس خلال سنة 2025.

وفي تصريح لتونس الرقمية، حذرت الناشطة الحقوقية نائلة الزغلامي من تزايد مظاهر العنف، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على العنف الجسدي فحسب، بل تشمل أيضًا جرائم قتل النساء و كذلك العنف الإلكتروني الذي قد يصل في بعض الحالات إلى دفع الضحايا نحو الانتحار.

وأوضحت أن الجمعيات المحلية تقوم بدور مهم في استقبال النساء المعنفات ومرافقتهن، غير أن هذه المبادرات تبقى محدودة أمام حجم الظاهرة.

و تعتبر الزغلامي أن غياب استراتيجية وطنية واضحة لتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017، الذي يهدف إلى الجمع بين الوقاية والحماية، يمثل أحد أبرز العوائق أمام الحد من العنف المسلط على النساء.

ودعت مختلف مؤسسات الدولة إلى تكثيف الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، وخاصة وزارات المرأة والتربية والشباب، عبر اعتماد إجراءات عملية داخل الفضاءات العامة والخاصة لتعزيز حماية النساء ووضع حد لدائرة العنف.

