أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية

في إطار استراتيجيتها للتطوير الدولي، أعلنت  أكديطال المغربية  أنها وقّعت مذكرة تفاهم بشأن الاستحواذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق (Taoufik Hospitals Group – THG)، بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليون دولار أمريكي، ولا يزال إتمام هذه الصفقة مشروطًا بالحصول على التراخيص التنظيمية المعتادة.

واضافت  أكديطال  أن هذا الاستحواذ يندرج  في إطار منطق التكامل بين المجموعتين، سواء في مجال الخبرات الطبية أو النماذج التنظيمية، ويهدف إلى إنشاء منصة لتبادل المهارات والمعرفة التشغيلية، مع تشجيع تنقل المواهب وتطويرها، كما يفتح آفاقًا لتعزيز التعاون الطبي.

بعد أول استثماراتها في الشرق الأوسط، من خلال مستشفى عبد الرحمن المشاري في الرياض ومستشفى بشري في مكة المكرمة، تمثل هذه العملية أول استثمار لأكديطال في شمال إفريقيا خارج المغرب.

تأسست مجموعة مستشفيات توفيق (THG) في عام 2014، وتدير أربعة مستشفيات خاصة في تونس، وتبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية أكثر من 600 سرير، منها 100 سرير للعناية المركزة. تعتمد THG على أكثر من 1600 موظف، وشبكة تضم أكثر من 500 طبيب شريك.

