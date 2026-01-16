أكسيوس: تعزيزات عسكرية أمريكية وتحضيرات لاحتمال توجيه ضربة لإيران

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مصادر في واشنطن أن الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، تحسّبًا لتنفيذ ضربة ضد إيران في حال صدور أمر بذلك من الرئيس دونالد ترامب. وأفاد الموقع في السياق ذاته بأن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، دافيد برنيع، يجري محادثات في العاصمة الأمريكية حول تطورات الملف الإيراني.

وبحسب مسؤولين أمريكيين نقل عنهم الموقع، فإن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا إذا استأنفت طهران ما وصفوه بـ«قتل المتظاهرين». كما نقل «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين أن توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران، رغم ما اعتبروه تأخيرًا في التنفيذ، قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح مصدر إسرائيلي أن الخطة الأمريكية الحالية تتضمن توجيه هجمات إلى قوات الأمن الإيرانية، غير أن إسرائيل ترى أن هذه الإجراءات ليست كافية لإحداث زعزعة ملموسة لاستقرار النظام. وفي سياق متصل، أشار «أكسيوس» إلى أن مصدرًا إسرائيليًا آخر أكد وصول رئيس الموساد دافيد برنيع، صباح اليوم، إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات رفيعة المستوى حول الوضع في إيران.

كما لفت الموقع إلى مخاوف داخل الحكومة الإسرائيلية من أن تستغل إيران المفاوضات النووية لكسب الوقت وتخفيف الضغط الأمريكي. في المقابل، يرى بعض المسؤولين أن الأزمة الراهنة قد تدفع النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات كان يرفضها سابقًا، سواء فيما يتعلق ببرنامجه النووي، أو ببرنامج الصواريخ، أو بنفوذه الإقليمي عبر حلفائه.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، بعد تهديدات أمريكية بتوجيه ضربات عسكرية. وفي هذا الإطار، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن ما سماه «عمليات القتل والإعدام» في إيران قد توقفت. وقال، في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، إن «ترامب وحده يمتلك القوة التي تُخضع الناس»، على حد تعبيره.

وأضاف ويتكوف أن الرئيس الأمريكي وجّه تحذيرات مباشرة إلى الإيرانيين، موضحًا: «تواصلنا معهم أمس وأبلغناهم بقلقنا من عمليات القتل والإعدام الجماعي».

وكان موقع «أكسيوس» قد أفاد، أمس الخميس، نقلًا عن خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية وعربية مطلعة، بأن الرئيس دونالد ترامب قرر تأجيل توجيه ضربة عسكرية لإيران، في وقت يواصل فيه البيت الأبيض مشاورات داخلية وأخرى مع الحلفاء بشأن توقيت العملية، وما إذا كانت قد تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الإيراني.

