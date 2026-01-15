أكسيوس: حماس تبدي سرًا استعدادها لقبول خطة أمريكية لنزع السلاح في غزة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعربت، في اتصالات غير معلنة، عن استعدادها لقبول الخطة الأمريكية لنزع السلاح في قطاع غزة، والشروع في تسليم أسلحتها مع انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم على نزع السلاح بشكل تدريجي وعلى مراحل، حيث أبلغت حركة حماس أنها مستعدة للدخول في هذا المسار والقبول بمبدأ تفكيك ترسانتها العسكرية.

وأوضح الموقع الأمريكي أن المرحلة الأولى من الخطة تتمثل في تدمير شبكة الأنفاق ومصانع إنتاج الأسلحة في القطاع، إلى جانب سحب الأسلحة الثقيلة والصواريخ ووضعها في أماكن مخصصة «لا يمكن استخدامها لتنفيذ هجمات ضد الاحتلال».

وفي الإطار نفسه، أشار «أكسيوس» إلى أن هذه المرحلة ستتزامن مع إنشاء قوة شرطة في قطاع غزة تعمل تحت سلطة حكومة تكنوقراط، وتُكلّف بحفظ الأمن والنظام العام، على أن تكون الجهة الوحيدة المخوّلة بحيازة السلاح واستخدامه.

وتندرج هذه الترتيبات، وفق المصادر الأمريكية، ضمن رؤية أمنية أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة الوضع الأمني في غزة وتهيئة الأرضية لمراحل لاحقة من الاتفاق، في سياق مساعٍ دولية لإرساء ترتيبات جديدة في القطاع بعد سنوات من التصعيد والحصار.

