ألعاب البحر الأبيض المتوسط : محـرز بوصيان يخلف دافيدي تيزانو

ألعاب البحر الأبيض المتوسط : محـرز بوسيان يخلف دافيدي تيزانو

أعلنت اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، اليوم، أنّ مكتبها التنفيذي، المنعقد في دورة استثنائية يوم الجمعة 16 جانفي 2026 بالعاصمة اليونانية أثينا، صادق رسميًا على تعيين محرز بوصيان رئيسًا للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، خلفًا للفقيد دافيدي تيزانو، الذي وافته المنية يوم 29 ديسمبر 2025، وذلك طبقًا لأحكام النظام الأساسي للهيئة الرياضية المتوسطية في حال شغور منصب الرئاسة.

و بمناسبة تولّيه مهامه على رأس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، ألقى محـرز بوصيان كلمة أمام أعضاء المكتب التنفيذي، عبّر خلالها عن بالغ امتنانه و عميق احترامه لذكرى دافيدي تيزانو، مشيدًا بخصاله الإنسانية الرفيعة و مسيرته النموذجية، سواء خلال فترة رئاسته للهيئة المتوسطية أو على امتداد مسيرته الرياضية، التي تُوّجت خصوصًا بإحرازه ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين.

كما جدّد محرز بوصيان تأكيد عزمه، إلى جانب بقية أعضاء المكتب التنفيذي، على مواصلة وتعزيز العمل الذي أسّسه الرئيس الراحل، بما يضمن صون إرثه، وتعزيز إشعاع اللجنة الدولية، وضمان استدامة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

و دعا، في السياق ذاته، إلى توحيد الجهود وتعبئة مختلف الأطراف المعنية من أجل تأمين النجاح الكامل للدورة المقبلة من الألعاب، المقرّر تنظيمها خلال صيف 2026 بمدينة تارانتو الإيطالية.

