ألكاراز يتوّج ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول ‍مرّة

لعب كارلوس ألكاراز دور محطم أحلام نوفاك ديوكوفيتش مرة أخرى عندما أطاح باللاعب الصربي الذي كان يسعى لتحطيم الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى بفوزه 2-‌6 و6-2 و6-3 و7-5 ليحصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة لأول ‍مرة ويصبح أصغر لاعب يفوز بكافة البطولات الأربع الكبرى.

و بعد أن ​حرم ديوكوفيتش من تحقيق لقب 25 في البطولات الأربع الكبرى غير المسبوق، ‌احتفل الإسباني (22 عاما) بلقبه السابع في ملعب رود ليفر أرينا الصاخب الذي خسر فيه أمام نفس اللاعب في دور الثمانية العام الماضي.

و ظل رقم دون بادج القياسي كأصغر لاعب يفوز بكافة البطولات الأربع ‌الكبرى صامدا لمدة 88 عاما تقريبا منذ فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة عام 1938 قبل يومين من عيد ميلاده الثالث و العشرين.

و تجاوز ألكاراز بدايته المتوترة وأرهق دجوكوفيتش، بينما كان مواطنه رافا نادال يبتسم من الصف الأمامي.

و بعد أن كسر إرسال بطل ملبورن بارك عشر مرات مرتين في كل ​من المجموعتين الثانية و الثالثة ليتقدم، ‌حقق ألكاراز الكسر الحاسم و النتيجة 6-5 في المجموعة الرابعة، و فاز بالمباراة في أول نقطة للفوز ​بالمباراة عندما أطلق دجوكوفيتش ضربة خارج الملعب.

