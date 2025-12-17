ألكاراز ينفصل عن مدربه فيريرو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الإسباني كارلوس ألكاراز اليوم الأربعاء انفصاله عن مدربه خوان كارلوس فيريرو، لينهي بذلك شراكة مثمرة جلبت له ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى و أوصلته إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس.

و بدأ فيريرو تدريب ألكاراز عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما، وقاده لتحقيق العديد من الألقاب في بطولات اتحاد المحترفين، قبل أن يصبح قوة لا يستهان بها في البطولات الكبرى، إذ حوّله من لاعب متخصص في الملاعب الرملية إلى نجم يهيمن على جميع أنواع الملاعب.

و قال ألكاراز في بيان “شكرا لك على تحويل أحلام الطفولة إلى حقيقة حيث بدأنا هذه الرحلة عندما كنت بالكاد طفلا، وطوال كل هذا الوقت رافقتني في رحلة مذهلة داخل الملعب وخارجه و استمتعت بكل خطوة من هذه الرحلة كثيرا معك و نجحنا في الوصول إلى القمة، وأشعر أنه إذا كان لا بد أن تفترق مساراتنا الرياضية، فلا بد أن يكون ذلك من القمة، من المكان الذي لطالما عملنا من أجله وتطلعنا دائما للوصول إليه”.

و أنهى ألكاراز العام بحصد لقبي فرنسا المفتوحة و أمريكا المفتوحة بينما فاز بثمانية ألقاب إجمالا، ليختتم الموسم في المركز الأول عالميا للمرة الثانية في مسيرته.

و لم يحدد ألكاراز سبب الانفصال عن فيريرو، مكتفيا بالقول “حان الآن وقت التغيير بالنسبة لكلينا، مغامرات جديدة و مشاريع جديدة و لكني متأكد من أننا سنواجهها بالطريقة الصحيحة و نقدم أفضل ما لدينا كما فعلنا دائما… أتمنى لك كل التوفيق من القلب في كل ما هو آت”.

