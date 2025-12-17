Français
Anglais
العربية
الأخبار

ألكاراز ينفصل عن مدربه فيريرو

ألكاراز ينفصل عن مدربه فيريرو

أعلن الإسباني كارلوس ألكاراز اليوم الأربعاء انفصاله عن مدربه خوان كارلوس فيريرو، لينهي بذلك شراكة مثمرة جلبت له ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى و أوصلته إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس.

و بدأ فيريرو تدريب ألكاراز عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما، وقاده لتحقيق العديد من الألقاب في بطولات اتحاد المحترفين، قبل أن يصبح قوة لا يستهان بها في البطولات الكبرى، إذ حوّله من لاعب متخصص في الملاعب الرملية إلى نجم يهيمن على جميع أنواع الملاعب.

و قال ألكاراز في بيان “شكرا لك على تحويل أحلام الطفولة إلى حقيقة حيث بدأنا هذه الرحلة عندما كنت بالكاد طفلا، وطوال كل هذا الوقت رافقتني في رحلة مذهلة داخل الملعب وخارجه و استمتعت بكل خطوة من هذه الرحلة كثيرا معك و نجحنا في الوصول إلى القمة، وأشعر أنه إذا كان لا بد أن تفترق مساراتنا الرياضية، فلا بد أن يكون ذلك من القمة، من المكان الذي لطالما عملنا من أجله وتطلعنا دائما للوصول إليه”.

و أنهى ألكاراز العام بحصد لقبي فرنسا المفتوحة و أمريكا المفتوحة بينما فاز بثمانية ألقاب إجمالا، ليختتم الموسم في المركز الأول عالميا للمرة الثانية في مسيرته.

و لم يحدد ألكاراز سبب الانفصال عن فيريرو، مكتفيا بالقول “حان الآن وقت التغيير بالنسبة لكلينا، مغامرات جديدة و مشاريع جديدة و لكني متأكد من أننا سنواجهها بالطريقة الصحيحة و نقدم أفضل ما لدينا كما فعلنا دائما… أتمنى لك كل التوفيق من القلب في كل ما هو آت”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

610
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

509
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)
494
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)
368
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
351
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
320
أخر الأخبار

زيت الزيتون التونسي: الجودة حاضرة والترويج مطالب بالتعزيز [تصريح]
316
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
295
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : هل سيكون يوم 17ديسمبر 2025 الجاري ذكرى عيد الثورة الشرار الاولي و الكبرى لبناء تونس الجديدة
278
الأخبار

القصرين: إيقاف رجلي أعمال ممنوعين من السفر أثناء محاولة اجتياز الحدود خلسة
275
أخر الأخبار

ليلة تمرير قانون تشغيل من طالت بطالتهم: تحذير من تعطّل القوانين الاجتماعية.. و”الحسم” بيد الرئيس (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى