ألمانيا الوجهة الثّانية للطّلبة التّونسيّين بالخارج… 7500 طالب تونسي في الجامعات الألمانيّة

خلال الزيارة الرّسميّة التي يؤدّيها إلى برلين ،ثمّن محمّد علي النّفطي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج ما تزخر به الجالية من كفاءات متميزة تساهم في تعزيز إشعاع صورة تونس في هذا البلد الصديق.

وأشار وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج في هذا السّياق إلى تزايد إقبال الطّلبة التّونسيّين على الجامعات الألمانيّة حيث فاق عددهم سنة 2024 ال7500 طالبا بمن فيهم المنتفعين بمنحة من الدّولة التّونسيّة الذي يبلغ عددهم 150طالبا، وهو ما جعل من ألمانيا الوجهة الثّانية للطّلبة التّونسيّين بالخارج.

