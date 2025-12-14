ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السلطات الألمانية، عن اعتقال خمسة رجال للاشتباه فى تخطيطهم لـ هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد، حيث كان من المقرر استخدام سيارة لدهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

و يأتي هذا بعد الهجوم الذي وقع العام الماضي في سوق ماغديبورغ و الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص و إصابة المئات.

و أشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أن المعتقلين لا يزالوا رهن الاحتجاز ، فى الوقت الذى أشاد فيه يوخيم هيرمان ، وزير داخلية بافاريا بالتعاون الممتاز بين أجهزة الأمن الذى مكن من إحباط الهجوم المحتمل ذى الدوافع الإرهابية.

و أوضحت الصحيفة أن السلطات لم تكشف عن الهدف المحدد للهجوم ، كما لم تفصح عن تفاصيل دقيقة حول كيفية التخطيط أو السوق المستهدف، وردًا على التهديدات المتزايدة، أوقفت عدة مدن ألمانية احتفالات أسواق عيد الميلاد بسبب تكاليف الأمن المرتفعة، إلا أن سوق ماجديبورج تمكن من الفتح بعد الحصول على موافقة في اللحظة الأخيرة.

و تجدر الإشارة إلى أن سوق عيد الميلاد في ألمانيا يشهد أولوية قصوى للأمن، بعد عدة حوادث مشابهة، أبرزها الهجوم في 20 ديسمبر 2024، حين دهس رجل حشدًا في ماغديبورغ، ما أسفر عن ستة قتلى وأكثر من 300 مصاب، وكذلك هجوم 2016 في برلين الذي نفذه طالب لجوء تونسي موالٍ لتنظيم الدولة، مخلفًا 12 قتيلًا و 56 جريحًا.

