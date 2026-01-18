ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية جوابية على الولايات المتحدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعا حزب الخضر الألماني الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية جوابية ردا على رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و تهديده لغرينلاند.

و أفادت قناة NTV التلفزيونية الألمانية، نقلاً عن كاتارينا دروجه، رئيسة كتلة الخضر في البوندستاغ “يجب ألا يتراجع الاتحاد الأوروبي الآن أمام تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية… هناك حاجة إلى رد واضح على ترامب – سيرد الاتحاد الأوروبي على التهديدات بالتعريفات الجمركية بتعريفات انتقامية”.

و وفقًا للقناة التلفزيونية، انتقدت دروجه أيضًا المستشار الألماني فريدريش ميرز لموقفه الحالي من ترامب.

و أشارت دروجه إلى أن “استراتيجية فريدريش ميرز المتمثلة في التراجع و الاسترضاء قد فشلت”.

و تعتقد أن الثقة بالنفس و الموقف الواضح ضروريان لحماية النظام الدولي.

و أعلن ترامب، فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير على الدنمارك و النرويج و السويد و فرنسا و ألمانيا و المملكة المتحدة و هولندا و فنلندا، على أن ترتفع لاحقًا إلى 25% و تبقى سارية المفعول حتى تُبرم الولايات المتحدة صفقة شراء غرينلاند.

