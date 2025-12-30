Français
Anglais
العربية
عالمية

ألمانيا: سطو مصرفي استعراضي بخسائر تُقدّر بـ30 مليون يورو!

ألمانيا: سطو مصرفي استعراضي بخسائر تُقدّر بـ30 مليون يورو!

شهد غرب ألمانيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، عملية سطو كبرى استهدفت بنكًا في مدينة غيلزينكيرشن، حيث تمكن لصوص من تفريغ أكثر من 3 آلاف صندوق أمانات. وقد تسلل الجناة، خلال عطلة يومي 27 و28 ديسمبر، إلى أحد فروع صندوق الادخار المحلي، الذي يضم أموالًا ومجوهرات وذهبًا.

وبحسب المتحدث باسم شرطة المدينة، قدّر المحققون حجم الأضرار بنحو 30 مليون يورو، على أساس معدل تأمين متوسط يُقدّر بـ10 آلاف يورو لكل صندوق أمانات.

ولأسباب أمنية، أبقى البنك أبوابه مغلقة يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، بعد أن تجمّع عدد من الحرفاء القلقين على ممتلكاتهم صباحًا أمام المبنى، وأطلق بعضهم «تهديدات» بحق الموظفين.

ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة، غادرت سيارة من نوع «أودي» سوداء اللون، تحمل لوحة ترقيم مسروقة وكان على متنها رجال مقنّعون، موقف السيارات نفسه في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وذلك استنادًا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي حللتها الشرطة.

أما توقيت عملية السطو، فقد تم الكشف عنه يوم الاثنين إثر تلقي مصالح الإطفاء بلاغًا باندلاع حريق، ما قاد إلى اكتشاف الجريمة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

918
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

414
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
391
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
362
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
354
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
342
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
302
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
294
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)
289
اقتصاد وأعمال

ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة
288
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى