أمازون: إطلاق «سحابة سيادية ومستقلة» للاتحاد الأوروبي

أعلن عملاق الحوسبة السحابية العالمي أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، يوم الخميس، إطلاق «سحابة سيادية ومستقلة» مخصصة للاتحاد الأوروبي، في خطوة تعزز هيمنته على القطاع، في وقت يسعى فيه الأوروبيون إلى ترسيخ سيادتهم الرقمية.

وفيما لا يزال الأوروبيون يبحثون عن حلول تتيح لهم الاحتفاظ بالتحكم في بياناتهم، تبقى العروض المتاحة حتى الآن غير كافية إلى حدّ كبير.

وقرب برلين، تسعى شركة تابعة لعملاق التكنولوجيا الأميركي أمازون إلى الرد على هذه الانتقادات، معلنةً إطلاق «سحابة سيادية ومستقلة» موجهة للاتحاد الأوروبي.

وأكدت أمازون ويب سيرفيسز أن هذا المشروع يتيح الاستفادة من الخبرة والقدرات التي يتمتع بها عملاق أميركي في مجال الحوسبة السحابية، مع توفير مستوى أعلى من حماية البيانات.

وفي إطار توسيع أنشطتها، تعتزم أمازون استثمار نحو ثمانية مليارات يورو في ألمانيا، وخلق 2,800 فرصة عمل، على أن تحذو حذوها دول أخرى لاحقاً، من بينها بلجيكا وهولندا والبرتغال.

وبحسب الجانب الأميركي، فإن السحابة المقترحة ستكون موجودة فعلياً داخل أوروبا، وغير متصلة بالبنية السحابية التابعة للعملاق الأميركي على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي.

ورغم أن أوروبا لا تزال، على الرغم من الاستثمارات في هذا المجال، متأخرةً كثيراً، فإن هذا الابتكار الأميركي لا يقنع الخبراء، في ظل وجود قانون يتيح للإدارة الأميركية الوصول إلى البيانات حتى وإن كانت مخزنة على خوادم أوروبية.

