أمازون: استثمار بقيمة 35 مليار دولار في الهند بحلول عام 2030

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، يوم الأربعاء، عن استثمارها 35 مليار دولار في الهند بحلول عام 2030. ويأتي هذا في إطار سباق محموم بين عمالقة التكنولوجيا للاستثمار في آسيا، وتحديدًا في الهند.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الشركة، فقد استثمرت في البنية التحتية المادية والرقمية، بما في ذلك شبكات النقل، ومراكز البيانات، ومنصات الدفع الإلكتروني، وتطوير التكنولوجيا.

ولتحقيق ذلك، يتمثل هدفها الجديد للخمس سنوات القادمة في زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، والأهم من ذلك، تسريع تبني الذكاء الاصطناعي من قبل 15 مليون شركة صغيرة.

وبينما أعلنت العديد من الشركات متعددة الجنسيات عن استثمارات كبيرة هذا العام في الهند، يُتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في خامس أكبر اقتصاد في العالم 900 مليون مستخدم بحلول نهاية العام.

وتعمل الهند الآن على ترسيخ مكانتها كمركز تكنولوجي رائد بفضل مخزونها الهائل من المواهب الماهرة، الأمر الذي دفع عمالقة التكنولوجيا العالميين مثل مايكروسوفت وجوجل وأوبن إيه آي إلى الاستثمار في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم لتطوير مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



