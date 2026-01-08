Français
أخر الأخبار

أمريكا تحتجز ناقلة نفط ترفع العلم الروسي… دبلوماسي سابق يرجّح أن تتطور الامور نحو أزمة مسلّحة [فيديو]

علّق اليوم الخميس، 08 جانفي 2026، الوزير و الدّبلوماسي السابق أحمد ونيس في تصريح لتونس الرّقمية على عملية الانزال الجوي الذّي قامت به الولايات المتحدة الامريكية يوم أمس على ناقلة نفط كانت ترفع العلم الروسي و احتجازها وسط المياه الدّولية، و قال ونيس إنّ هذه القضية هي تهديد من الولايات المتحدة الأمريكية أي من دونالد ترامب لروسيا حتى لا يتمّ التعامل مع فينزويلا.

و أوضح أنّ هذه العملية تلت الازمة مع أوروبا، و من الواضح أنّ الامر لن يحلّ بصفة تقليدية أو بالوسائل الدّبلوماسية العادية، إذ أنّ ترامب وجّه رسالة لبقيّة الدّول و شدّد على أنّه يمنع التزود بالنفط من فنزويلا او من القارة الامريكية بصفة عامة، و عندما قامت روسيا بعكس ما نصّص عليه الرّئيس الامريكي تطوّرت الامور بقوة.

و أكّد محدّث تونس الرّقمية على أنّه ليس من حقّ الولايات المتّحدة الأمريكية ان تقوم باحتجاز ناقلة النّفط الروسية داخل المياه الإقليمية، مشيرا إلى أنّ الامور قد تتطور نحو التأزم بطريقة شديدة في علاقة بهذا الموضوع و من غير المستبعد أن تلجأ روسيا إلى السلاح خاصة و أنّه إلى حدّ اليوم كان هناك تفاهم بين دونالد ترامب و بوتين و لكن هذا التواصل من الواضح أنّه انقطع و لم يعد هناك تفاهما بين الرّئيسين، وفق ونيس.

و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّه من المتوقع ان تشهد الامور أزمة مسلّحة بالرّغم من أنّ روسيا إلى حدّ الآن لم ترد كما هو متوقع في علاقة باحتجاز الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الناقلة التابعة لها.

تعليقات

