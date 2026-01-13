أمريكا تصنف جماعة الإخوان المسلمين في مصر و لبنان والأردن “منظمات إرهابية”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعهدها ثلاثة فروع من جماعة “الإخوان المسلمين” في الشرق الأوسط كمنظمات إرهابية، و فرضت عقوبات عليها و على أعضائها.

و أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات ضد فروع جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر ولبنان والأردن، والتي قالتا إنها تشكل خطرًا على الولايات المتحدة و المصالح الأمريكية.

صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني لمنظمة حماس منظمةً إرهابيةً أجنبية، و هو أشدّ التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي لها جريمةً جنائية. كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الفرعين المصري و الأردني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة خصيصًا لدعمهما حركة حماس.

و قال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: “تعكس هذه الإجراءات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وُجدت. ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة للانخراط في الإرهاب أو دعمه”.

تم تكليف روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت العام الماضي، بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب، بتحديد الطريقة الأنسب لفرض عقوبات على الجماعات التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها تشارك في حملات العنف وعدم الاستقرار أو تدعمها، والتي تضر بالولايات المتحدة ومناطق أخرى.

خصّ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب فروع حركة حماس في مصر ولبنان والأردن بالذكر، مشيرًا إلى أن جناحًا من الفرع اللبناني أطلق صواريخ على إسرائيل عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

و أشار الأمر إلى أن قادة الحركة في الأردن قدّموا الدعم لحماس.

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، ولكن تم حظرها عام 2013. وأعلنت الأردن حظرًا شاملًا على الجماعة في أفريل.

و درس ترامب، الجمهوري، إمكانية تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية عام 2019 خلال ولايته الأولى.

و صنفت حكومتا ولايتين يقودهما الجمهوريون – فلوريدا وتكساس – الجماعة كمنظمة إرهابية هذا العام.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



