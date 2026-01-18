أمريكا تطلق أول مدمرة في العالم مزودة بصواريخ عابرة للقارات في رحلة بحرية تجريبية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أبحرت المدمرة الأمريكية “يو إس إس زوموالت” من ميناء باسكاجولا بولاية ميسيسيبي لتشرع في أولى تجاربها؛ لتصبح بذلك أول سفينة حربية تقوم برحلتها وهي مزودة بصواريخ عابرة للقارات.

و أفادت مجلة “ميليتري ووتش” إن المدمرة “زوموالت” خضعت لعميات تحديث منذ أوت 2023، حيث أُزيل برجا مدفعها المتطور عيار 155 ملم و حل محلهما اثنا عشر أنبوب إطلاق لصاروخ “الضربة السريعة التقليدية” (سي بي سي) الفرط صوتي العابر للقارات، التي تصل سرعتها النهائية أكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت (أكثر من 5 ماخ)، ويتجاوز مداه، غير المعروف، أكثر من 6 آلاف كيلومتر.

و سلطت المجلة، الضوء على أن هذا الصاروخ، إذ سيتيح و لأول مرة، لـ القوات المسلحة الأمريكية، أو أي جيش في العالم، خيار شن هجمات صاروخية باليستية عابرة للقارات دون استخدام رؤوس نووية، كما سيمكن السفن الحربية فئة “زوموالت” من تأدية مهام جديدة كليا، و لاسيما بعد أن أثيرت إشكالات و تساؤلات كثيرة تتعلق بمدى جدوى وجود السفن الحربية ضمن القوات البحرية الأمريكية.

و بيّنت أن صاروخ “الضربة السريعة التقليدية” (سي بي إس) يعتمد على “برنامج الأسلحة فرط الصوتية بعيدة المدى”، الذي طورته شركة “لوكهيد مارتن” لمصلحة الجيش الأمريكي و يستخدم نفس الصاروخ الدافع و نفس الرأس الحربي الانزلاقي فرط الصوتي المشترك و يقوم الصاروخ الدافع، بعد إطلاقه عموديا، بتحرير الرأس الحربي الذي يتسارع بدوره إلى سرعات فرط صوتية.

و لفتت المجلة المعنية بالشؤون العسكرية إلى أن أحد المخاطر الكبيرة لاستخدام هذا الصاروخ تتمثل في أن خصائص طيرانه ستنبه أنظمة الرادار للإنذار المبكر الاستراتيجي في الصين و روسيا ما يعني أن الولايات المتحدة ستحتاج على الأرجح إلى إخطار كليهما في حال إطلاقه ، تماما كما فعلت روسيا عندما أخطرت واشنطن و بكين عند إطلاق صاروخها الباليستي الجديد فرط الصوتي متوسط المدى “أوريشنيك” (المعروف باسم شجرة البندق) في العمليات القتالية في أوكرانيا.

و ذكرت أن مثل تلك الصواريخ القادرة على شن ضربات بهذا المدى ستوفر فوائد محتملة عديدة ، منها جعل الهجمات أقل قابلية للتنبؤ و توفير الدعم النيراني في مناطق لا يتوافر بها وجود بحري كاف لشن العدد المطلوب من ضربات صواريخ كروز.

و كانت المدمرة الأمريكية “يو إس إس زوموالت” قد أكملت أولى مهامها العملياتية في نوفمبر 2022 مع أسطول المحيط الهادئ، و التي استمرت ثلاثة أشهر.

و تُعد هذه المدمرة واحدة من ثلاث مدمرات فقط من فئتها تم بناؤها، بتكلفة تجاوزت 9 مليارات دولار أمريكي للمدمرة الواحدة و هي تكلفة تضاهي تكلفة حاملة طائرات من فئة “نيميتز”؛ ما يجعلها أغلى سفن حربية سطحية في العالم و تجاوزت تكاليف تشييدها التقديرات الأولية عند بدء البرنامج بعدة مرات، كما أنها تحتاج صيانة مكثفة للغاية.

في الأصل، كان من المخطط بناء 32 سفينة حربية و لكن أُلغي تشييد 29 سفينة أخرى بسبب مشاكل في التصميم، بما في ذلك عدم قدرة مدافع المدمرات على العمل بالشكل المطلوب، إضافة إلى خفض عدد منصات الإطلاق العمودية إلى 80 منصة فقط، و قد بدأت “يو إس إس زوموالت” عملية تجديدها بعد فترة وجيزة من مهمتها العملياتية القصيرة، و من المرجح أن يكون قرار دمج صواريخ “سي بي إس” العابرة للقارات الفرط صوتية قد تأثر بمحدودية استخدام السفن و فعاليتها من حيث التكلفة في حال استخدامها في مهام تقليدية.

و أفادت “ميليتري ووتش” بأن دمج الصواريخ الباليستية على متن المدمرات أصبح أمرا شائعا بشكل متزايد، حيث قامت كوريا الشمالية بذلك على سفنها من فئة “تشوي هيون”، و التي دُشّنت أولها في أفريل 2025، بينما اختبرت الصين مرارا و تكرارا صواريخ “واي جيه – 20” الباليستية المضادة للسفن فرط الصوتية من مدمراتها من فئة “تايب 055″، و من المرجح أن تدخلها الخدمة في عام 2026، و رغم ذلك، فإن مثل هذه التصميمات متوسطة المدى لا يمكن مقارنتها بمدى صاروخ “سي بي إس” العابر للقارات الفرط صوتي، و هي مخصصة للأغراض التكتيكية و ليست لتوفير قدرة على توجيه ضربات عالمية.

و مع ذلك، طورت كل من الصين و روسيا و كوريا الشمالية صواريخ باليستية أرضية متوسطة المدى ذات قدرات دقيقة على توجيه ضربات تقليدية، بينما يقال إن الصين تعكف حاليا على تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على شن ضربات دقيقة ضد سفن حربية معادية ذات قيمة عالية و قد أثار التاريخ الطويل للتأخيرات التي طرأت على برنامج المدمرات فئة “زوموالت”، العديد من التساؤلات في الأوساط الدفاعية و البحرية الأمريكية حول موعد دخول هذه السفن إلى الخدمة مجهزة بصواريخ “سي بي إس” العابرة للقارات و الفرط صوتية الجديدة.

