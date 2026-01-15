Français
Anglais
العربية
الأخبار

أمريكا – تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة : هل يشمل القرار التأشيرات السارية و التأشيرات السياحة؟ إليكم الإجابة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم نشرة إعلامية حول معالجة طلبات تأشيرة الهجرة لمواطني الجنسيات التي يُنظر إليها على أنها تنطوي على مخاطر مرتفعة من حيث اللجوء إلى المساعدات العامة.

وجاء في النشرة: “أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على المهاجرين أن يكونوا مكتفين ماليًا وألا يشكلوا عبئًا ماليًا على الأمريكيين. ويجري دونالد ترامب حاليًا مراجعة شاملة لجميع السياسات واللوائح والتوجيهات لضمان أن المهاجرين القادمين من هذه الدول المصنفة عالية المخاطر لا يستخدمون المساعدات الاجتماعية في الولايات المتحدة ولا يصبحون معتمدين على الإعانات العامة”.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن طالبي تأشيرة الهجرة من مواطني الدول المعنية يمكنهم إيداع طلبات التأشيرة وحضور المقابلات. وستواصل الوزارة تحديد مواعيد لطالبي التأشيرة، غير أنه لن يتم إصدار أي تأشيرة هجرة لهؤلاء المواطنين طوال فترة هذا التعليق.

ويُستثنى من هذا التعليق أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يحملون جواز سفر ساري المفعول لدولة غير مدرجة ضمن قائمة الدول المشمولة بالإجراء الجديد.

وأضافت الوزارة أنه لم تُلغَ أي تأشيرة هجرة بموجب هذه التوجيهات، وأن التعليق يستهدف تحديدًا طالبي تأشيرة الهجرة. أما تأشيرات السياحة فهي تأشيرات لغير المهاجرين.

وللتذكير، اعتبارًا من 21 جانفي 2026، تُعلّق وزارة الخارجية إصدار جميع التأشيرات لطالبي تأشيرة الهجرة لمواطني 75 دولة من بينها تونس. 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

385
الأخبار

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !

344
الأخبار

سليم الرياحي يقترب من العودة إلى تونس ؟؟!!
332
الأخبار

تونس: السجن خمس سنوات في حق سيف الدين مخلوف بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي
329
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
323
اقتصاد وأعمال

وحدات الحرس الديواني تتمكن من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار خلال سنة 2025
320
الأخبار

جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130”
300
الأخبار

آخر المستجدات في قضية فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية
285
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
283
الأخبار

أسامة بوقرة ينتقل رسميا إلى النادي الإفريقي
276
اقتصاد وأعمال

وزارة الماليّة: سيتمّ التعامل بمرونة لتجنّب الاضطراب والإرباك في تطبيق النّص المتعلق بالفوترة الإلكترونية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى