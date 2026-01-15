أمريكا – تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة : هل يشمل القرار التأشيرات السارية و التأشيرات السياحة؟ إليكم الإجابة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم نشرة إعلامية حول معالجة طلبات تأشيرة الهجرة لمواطني الجنسيات التي يُنظر إليها على أنها تنطوي على مخاطر مرتفعة من حيث اللجوء إلى المساعدات العامة.

وجاء في النشرة: “أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على المهاجرين أن يكونوا مكتفين ماليًا وألا يشكلوا عبئًا ماليًا على الأمريكيين. ويجري دونالد ترامب حاليًا مراجعة شاملة لجميع السياسات واللوائح والتوجيهات لضمان أن المهاجرين القادمين من هذه الدول المصنفة عالية المخاطر لا يستخدمون المساعدات الاجتماعية في الولايات المتحدة ولا يصبحون معتمدين على الإعانات العامة”.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن طالبي تأشيرة الهجرة من مواطني الدول المعنية يمكنهم إيداع طلبات التأشيرة وحضور المقابلات. وستواصل الوزارة تحديد مواعيد لطالبي التأشيرة، غير أنه لن يتم إصدار أي تأشيرة هجرة لهؤلاء المواطنين طوال فترة هذا التعليق.

ويُستثنى من هذا التعليق أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يحملون جواز سفر ساري المفعول لدولة غير مدرجة ضمن قائمة الدول المشمولة بالإجراء الجديد.

وأضافت الوزارة أنه لم تُلغَ أي تأشيرة هجرة بموجب هذه التوجيهات، وأن التعليق يستهدف تحديدًا طالبي تأشيرة الهجرة. أما تأشيرات السياحة فهي تأشيرات لغير المهاجرين.

وللتذكير، اعتبارًا من 21 جانفي 2026، تُعلّق وزارة الخارجية إصدار جميع التأشيرات لطالبي تأشيرة الهجرة لمواطني 75 دولة من بينها تونس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



