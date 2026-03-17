أمريكا : تهديدات بسحب تراخيص قنوات تلفزيونية بسبب انتقادها الحرب على إيران

لوّح رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بريندان كار بإمكانية سحب تراخيص بعض القنوات التلفزيونية، على خلفية تغطيتها للحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران، وهي تغطية لم تلق استحسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وبدأت الأزمة بعد أن انتقد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، طريقة تناول بعض المؤسسات الإعلامية لتطورات الحرب مع إيران. وبعد ذلك مباشرة، نشر بريندان كار تدوينة على منصة إكس حذر فيها القنوات التلفزيونية من أنها قد تفقد تراخيصها إذا لم تعدّل تغطيتها، بحسب ما أوردته صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب دأب في مناسبات عديدة على مهاجمة وسائل الإعلام التي يعتبر أن تغطيتها لا تخدم مواقفه أو لا تعكس رواية إدارته للأحداث. واعتبرت أن تدخل رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بهذه الطريقة يمثل تصعيدا غير مسبوق في الخلافات بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الإعلامية.

وقال كار، في تدوينته، إن القنوات التي تستخدم الترددات العامة قد تفقد تراخيصها الحكومية إذا لم تعمل بما يخدم “المصلحة العامة”. وأرفق منشوره بتدوينة لترامب على منصة تروث سوشيال، انتقد فيها تغطية صحيفتي نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف خمس طائرات للتزويد بالوقود في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية.

مخاوف متزايدة على حرية التعبير

وأثارت هذه التصريحات قلقا واسعا لدى المدافعين عن حرية التعبير وحرية الصحافة في الولايات المتحدة، لا سيما أن بريندان كار سبق أن لوّح أكثر من مرة باستخدام صلاحياته لمعاقبة وسائل إعلام ينتقدها ترامب.

كما واصل ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث مهاجمة المؤسسات الإعلامية التي لا تصف الحرب على إيران بأنها “نجاح كبير”، في مؤشر على تصاعد التوتر بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية.

وفي منشور سابق، عبّر ترامب عن دعمه الكامل لتصريحات كار، مؤكدا أنه سيساند أي خطوات تستهدف ما وصفه بـ “منظمات الأخبار غير الوطنية”، متهما إياها باستخدام موجات البث الأمريكية المجانية “لنشر الأكاذيب”.

في المقابل، نقلت لوس أنجلوس تايمز عن خبراء في القانون الدستوري قولهم إن سحب تراخيص القنوات التلفزيونية في الولايات المتحدة يكاد يكون شبه مستحيل من الناحية القانونية، نظرا إلى أن هذه الإجراءات تتطلب سنوات من التقاضي وتخضع لقيود دستورية صارمة.

كما اعتبر أحد المحامين أن تهديدات رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية قد تشكل انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة، مؤكدا أن أي محاولة جدية لسحب التراخيص ستواجه معارك قضائية طويلة ومعقدة.

