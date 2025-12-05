Français
أمريكا تٌرحّل أكثر من 3 آلاف مواطن هندي خلال عام 2025

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية رحّلت أكثر من 3 آلاف مواطن هندى خلال عام 2025، مشيرةً إلى أن الحكومة تتابع كافة القضايا المتعلقة برعاياها الذين يواجهون إجراءات قانونية أو ترحيلاً خارج الأراضي الأمريكية.

و قالت الخارجية الهندية إن أغلب حالات الترحيل جاءت بعد مخالفات متعلقة بالإقامة أو تجاوز مدد التأشيرات، مؤكدةً أن نيودلهي تعمل على توفير الدعم القنصلي للمبعدين و ضمان عودتهم الآمنة.

و أوضحت الوزارة أنها على تواصل مستمر مع السلطات الأمريكية لبحث تحسين آليات التعامل مع المهاجرين الهنود، مشددةً على أهمية احترام حقوقهم الإنسانية خلال عمليات الاحتجاز و الترحيل.

