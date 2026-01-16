أمريكا تُعاقب أشخاص و كيانات بتُهمة دعم الحوثيين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أشخاص و كيانات لدورهم في نقل منتجات النفط و الأسلحة و دعم الحوثيين.

و قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية في بيان إن الإجراء يستهدف 21 فردا و كيانا، إضافة إلى سفينة واحدة.

و أضافت الوزارة ​أن هذه الخطوة تأتي ‌استكمالا للإجراءات السابقة التي اتخذتها للضغط على الحوثيين بشأن “شبكاتهم الضخمة لتوليد الإيرادات و التهريب، التي تُمكّن ‌الجماعة من الحفاظ على قدرتها على تنفيذ أنشطة إقليمية مزعزعة للاستقرار”، و منها الهجمات في ⁠البحر الأحمر.

و قال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت في البيان “يهدد الحوثيون الولايات المتحدة من خلال ارتكاب أعمال إرهابية و مهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر”.

و منذ عام 2023، بدأ الحوثيون تنفيذ عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر و بحر العرب “مرتبطة بإسرائيل”، ضمن “النصرة و الإسناد” للشعب الفلسطيني في غزة، إلى جانب توجيههم صواريخ و مسيَّرات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

