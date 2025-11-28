أمريكا تُغلق أبوابها أمام 19 دولة في تشديد جديد للهجرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصعيد جديد لسياسات الهجرة الأمريكية، فتحت واشنطن فصلاً أكثر صرامة بإعلانها اعتزام منع دخول مواطني 19 دولة دفعة واحدة، في خطوة تعكس تشددًا غير مسبوق داخل مؤسسات الأمن الداخلي.

و يأتي القرار بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب إذ يعيد رسم ملامح ملف الهجرة من جديد و يفتح الباب أمام تغييرات واسعة تطال الإقامة الشرعية و حتّى وضع الحاصلين على الغرين كارت.

و أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اعتزامها منع دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، في خطوة جديدة ضمن سياسة تشديد القيود على الهجرة.

و أفادت الوزارة، اليوم الجمعة، إن السلطات الأمريكية ستُعيد النظر في جميع بطاقات الإقامة الخضراء (غرين كارت) الصادرة لمواطنين من الدول المدرجة على قائمة “الدول المثيرة للقلق”، و ذلك بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

و تأتي هذه الإجراءات في وقت تكثّف فيه الإدارة الأمريكية حملتها على الهجرة، وذلك عقب حادث إطلاق النار الذي استهدف عنصرين من الحرس الوطنى في واشنطن يوم الأربعاء الماضي.

و تضم قائمة الدول المشمولة بالقرار 19 دولة هي : أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بوروندى، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان و فنزويلا.

