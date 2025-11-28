Français
Anglais
العربية
الأخبار

أمطار الـ24 ساعة الأخيرة: ما هي أكثر المناطق تساقطًا للأمطار في تونس؟

أمطار الـ24 ساعة الأخيرة: ما هي أكثر المناطق تساقطًا للأمطار في تونس؟

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن عدداً من المناطق سجّلت كميات هامة من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خاصة في ولايات الشمال الغربي.

وجاءت أبرز الكميات المسجلة كالآتي:

  • بني مطير: 52 مم

  • عين دراهم: 40 مم

  • طبرقة: 38 مم

  • العالية: 33 مم

  • نفزة: 27 مم

وتعكس هذه الأرقام تركز التساقطات المطرية في المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي، المعروفة بتسجيلها أعلى معدلات الأمطار سنويًا في تونس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

691
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية

436
أخر الأخبار

قضية تزوير شهائد في القصرين: السجن 24 عاما ضد مدير عام سابق و 6 سنوات ضد الصنكي الأسودي
404
الأخبار

عاجل : الإفراج عن سنية الدهماني
374
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025
329
أخر الأخبار

الإفراج عن 9 موقوفين في قضية هنشير الشعّال بصفاقس بينهم الوزير الأسبق سمير بالطيّب
325
أخر الأخبار

باجة تتزين بالثلوج (صور)
307
الأخبار

مجلس النواب : المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر
285
أخر الأخبار

ميزانية 2026 : إقرار فصل جديد لتخفيف الأعباء الجبائية على المتقاعدين
284
أخر الأخبار

حملة أمنية بجبل الجلود: إيقاف عناصر إجرامية خطيرة محلّ تفتيش
279
الأخبار

فرنسا – سابقة من نوعها : إدانة نهائية ثانية لساركوزي و تسجيل ثانٍ في سجله العدلي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى