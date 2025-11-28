أمطار الـ24 ساعة الأخيرة: ما هي أكثر المناطق تساقطًا للأمطار في تونس؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن عدداً من المناطق سجّلت كميات هامة من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خاصة في ولايات الشمال الغربي.

وجاءت أبرز الكميات المسجلة كالآتي:

بني مطير: 52 مم

عين دراهم: 40 مم

طبرقة: 38 مم

العالية: 33 مم

نفزة: 27 مم

وتعكس هذه الأرقام تركز التساقطات المطرية في المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي، المعروفة بتسجيلها أعلى معدلات الأمطار سنويًا في تونس.

