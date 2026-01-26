أمطار بالشمال وثلوج بالمُرتفعات : توصيات وتحذيرات لمُستعملي الطريق (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد العقيد أيمن الحكيمي، رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي، أن مناطق الشمال الغربي تشهد خلال هذه الفترة تقلبات جوية تتمثل في نزول الأمطار مع إمكانية تهاطل الثلوج بالمناطق المرتفعة، ما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور حالة الطرقات، وضعف مدى الرؤية، إضافة إلى انخفاض تماسك العجلات مع سطح الطريق.

وأوضح الحكيمي أن هذه الظروف تستوجب أقصى درجات الحذر واليقظة أثناء التنقل، داعيًا مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

توصيات هامة لسائقي السيارات

وفي هذا الإطار، قدم العقيد جملة من التوصيات والتحذيرات الموجهة لسائقي السيارات، من بينها:

*التقليل من السرعة وتفادي السياقة المتسرعة، نظرًا لاحتمال الانزلاق

*تجنب المناورات المفاجئة والفرملة العنيفة

*ترك مسافة أمان كافية بين العربات

*تحسين الرؤية عبر تشغيل الأضواء وأضواء الضباب عند الاقتضاء

*عدم المجازفة بسلوك الطرقات الخطرة أو المسالك الجبلية، مع ضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري المياه

إرشادات خاصة لمستعملي الدراجات النارية

كما شدد رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي على أهمية التزام مستعملي الدراجات النارية بجملة من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

*تشغيل الأضواء الأمامية والخلفية وجوبًا ليلًا ونهارًا، خاصة أثناء نزول الأمطار أو الثلوج وفي حالات ضعف الرؤية

*ارتداء الخوذة الواقية والملابس العاكسة، لضمان وضوح أكبر لبقية مستعملي الطريق

ترك مسافة أمان كافية

*التقليل من السرعة وتفادي المجازفة، حفاظًا على السلامة الشخصية

وأكد العقيد أيمن الحكيمي في ختام تصريحاته أن الالتزام بهذه التوصيات من شأنه أن يحد من مخاطر الحوادث المرورية خلال فترات التقلبات الجوية، داعيًا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والوعي المروري.

