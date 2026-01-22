أمطار جارفة وفيضانات: غرينبيس تؤكد أن الطقس المتطرّف لم يعد حدثًا معزولًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في بيان رسمي لها، عبّرت منظمة غرينبيس عن تضامنها مع الشعب التونسي، مؤكدة وقوفها إلى جانب عائلات الضحايا وكل المتضرّرين من الفيضانات التي تكشف تداعيات تغيّر المناخ.

و بحسب نفس المصدر، تأتي هذه الفيضانات بعد سنوات من الجفاف الحاد الذي فاقمه تغيّر المناخ، وأدّى إلى تراجع مقلق في مخزون السدود، وفرض ضغطًا شديدًا على الموارد المائية.

وترى غرينبيس أن ما يحدث في تونس ليس معزولًا عن السياق العالمي، بل يندرج ضمن نمط متصاعد من الطقس المتطرّف.

