أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من الخميس: تنبيه جوي جديد في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي، عن تقلبات منتظرة تشمل أغلب الجهات بداية من آخر نهار يوم الخميس 05 مارس 2026 وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 06 مارس 2026.

وأوضح المعهد أن كميات الأمطار ستكون أحيانًا رعدية ومتفرقة، مع تسجيل تساقطات محليًا غزيرة خاصة خلال الليل بأقصى الجنوب والجنوب الغربي، قبل أن تشمل مناطق الشمال يوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تتراوح الكميات بين 20 و40 مليمترًا، مع إمكانية تسجيل كميات أعلى محليًا في بعض المناطق.

كما يتوقع هبوب رياح قوية نسبيًا إلى قوية مؤقتًا، خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية، ما يستوجب توخي الحذر أثناء التنقل.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



