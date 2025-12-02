Français
مجتمع

أمطار رعدية في تطاوين ومدنين وتقلبات جوية بعدد من الجهات الليلة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم عن حالة طقس غير مستقرة بعدد من ولايات الجنوب الشرقي، حيث من المنتظر أن تشهد تطاوين ومدنين سحباً كثيفة مصحوبة بأمطار متفرقة تكون أحياناً رعدية ومحلياً غزيرة، في حين يسود طقس مغيم جزئياً ببقية المناطق مع إمكانية ظهور ضباب محلي آخر الليل.

ووفق نشرة المعهد، تهب الرياح من القطاع الغربي وتكون قوية نسبياً بالسواحل الشرقية، وضعيفة فمعتدلة بباقي المناطق. وقد تتجاوز سرعتها 60 كلم/س في شكل هبات خاصة أثناء السحب الرعدية.
أما البحر، فيكون مضطرباً بخليج قابس ومنطقة الشابة، وقليل الاضطراب على بقية السواحل.

وخلال الليلة القادمة، تتراوح درجات الحرارة بين 4 و9 درجات بالمرتفعات الغربية، وبين 11 و14 درجة ببقية الجهات، مع توقع انخفاض محلي في الدرجات داخل الولايات الداخلية.

ودعا المعهد المواطنين إلى متابعة التحيينات الجوية أولاً بأول، خاصة مستعملي الطرقات نظراً لإمكانية تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية آخر الليل.

